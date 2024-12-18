В Черновцах двое нетрезвых подростков избили студента в общежитии и сняли видео

Потерпевший сам впустил нападающих в свою комнату

В Черновцах подростки избили 16-летнего студента в комнате общежития местного учебного заведения. К драке, которая произошла 14 декабря, причастны двое нетрезвых парней в возрасте 14 и 17 лет.

Потерпевший сам впустил их в свою комнату через окно. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Когда подростки вошли в комнату, между ними завязался спор. 14-летний парень стал избивать студента, а его старший товарищ в это время снимал избиения на мобильный телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины). Сейчас стражи порядка проводят экспертизы и другие следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Сотрудники полиции вместе с учителями проводят воспитательные беседы с участниками драки. За расследованием дела присматривают прокуроры, специализирующиеся на преступлениях, совершенных подростками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно на остановке в Днепре подростки жестоко избили мужчину. Полиция проводит расследование.