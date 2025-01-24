В Киеве произошла массовая драка, есть пострадавшие. "Телеграф" узнал детали

Пострадавших били и ногами, и даже по лицу

Вечер пятницы, 24 января, не стал спокойным для жителей Киева — на Борщаговке компания мужчин оскорбляла и бросалась на людей. Предварительно не обошлось даже и без госпитализаций.

"Телеграф" побывал на месте событий и поговорил с пострадавшими.

Парень по имени Максим рассказал, что они с девушкой шли из кафе, где праздновали день рождения, когда мимо проходила компания мужчин. Один из них назвал девушку "шл**ой", в ответ его попросили следить за словами, после чего началась драка.

"Больше пяти человек, толпой все налетели, что меня, что ее начинают бить. Непонятно за что, просто с нуля", — говорит Максим.

Пострадавшую девушку зовут Диана. Она рассказала, что ее били по лицу и телу, забрали сумку с деньгами, очки и другие вещи. Свидетели инцидента вызвали на место событий полицию, но правоохранители якобы ничего не сделали.

"У меня болит колено, вы видите, что порваны колготки, но полицейские ничего не делают, они не могут найти виновника. Заяву не писала, потому что полиция ничего не может сделать", — говорит Диана.

Очевидцы также сказали, что еще до приезда полиции якобы была госпитализирована еще одна женщина, побитая теми же людьми.

Случилось все у кинотеатра "Лейпциг" на Гната Юры.

Так выглядит место происшествия

На место вызвали правоохранителей

Кроме полиции, вызвали и "скорую"

На месте остались разбитые бутылки от спиртного

Также в сети появилось первое видео самого момента драки:

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве школьницы жестоко побили ребенка, снимая все на видео.