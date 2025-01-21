Во Львовской области водитель снес женщин на парковке: одна из них погибла (фото)

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы

На Львовщине произошло смертельное ДТП на парковке. Водитель авто не справился с управлением и наехал на двух женщин.

Об этом сообщает Национальная полиция Львовской области. Отмечается, что старшая женщина погибла на месте аварии от полученных травм.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 января, около 11:20, по улице Львовской в Жовкве. Начато досудебное расследование, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

"Водитель автомобиля Peugeot 406, 45-летний местный житель, не справился с управлением и выехал на парковку, где совершил наезд на двух женщин в возрасте 56 и 67 лет, жительниц одного из сел Львовского района, и два автомобиля — Skoda Fabia и ВАЗ 2111", — говорится в сообщении.

В результате аварии старшая женщина погибла, а младшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Водитель уже задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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