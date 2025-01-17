Многодетный украинец потерял уже вторую жену из-за войны. Детали трагедии и видео

Пара познакомилась в прошлом году

Ракетный удар по Кривому Рогу, который россияне совершили 17 января, забрал у троих детей приемную мать. Женщина погибла прямо в машине в результате попадания осколка.

Об этом рассказал супруг погибшей, сообщает Telegram-канал "На часі". По его словам, у него трое детей и у старшего сына сегодня день рождения. Семья ездила на рынок за покупками, как вдруг в городе раздался мощный взрыв.

Мужчина отметил, что успел пригнуться. А вот его супруга не успела и как итог — два осколка в грудь. Он добавил, что дети очень тяжело переживают эту трагедию.

"У детей истерика. И когда увидели новую маму их погибшую, у них просто сорвало… Представьте, в 2022 году родную маму похоронили, а сейчас приемную", — сказал мужчина.

Он добавил, что в 2022 году он потерял первую жену и мать своих детей. Это случилось во время обстрела Херсона, откуда он сам родом. После трагедии мужчина вывез детей из города. А в прошлом году он познакомился со своей второй супругой, которую сегодня, 17 января, потерял.

В Telegram-канале "Свої. Кривий Ріг" сообщают, что стали известны имена двух жертв — Алексей, которому было 20 лет и Оксана, которой было 45.

Отмечается, что погибшая Оксана была учительницей музыкального искусства в одной из криворожских гимназий. Алексей был студентом педагогического университета.

Удар по Кривому Рогу 17 января

Днем в пятницу россияне атаковали Кривой Рог. В городе прогремел взрыв.

В МВД говорят, что частично было разрушено четырехэтажное здание учебного заведения, два многоквартирных дома и хозяйственная постройка. На четвертом этаже одного из домов возник пожар.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли четыре человека и еще шесть пострадали.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследование по факту ракетного удара по Кривому Рогу (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 декабря россияне ударили по двухэтажному дому в Кривом Роге. Тогда были ранены пять человек, среди которых ребенок. К счастью, обошлось без погибших.