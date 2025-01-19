"Моментальная смерть": стали известны подробности трагедии на горнолыжном курорте Драгобрат (видео)

Погибшая – врач из Ковеля Екатерина Игнатьева

На популярном горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка. Очевидцы сообщают, что она упала с бугельного подъёмника.

Стало известно имя погибшей, а также подробности ее смерти. В сети распространяется видео с места гибели девушки.

По предварительным данным полиции, о которых сообщает УП, во время подъема на бугельном подъемнике женщину занесло и она ударилась о металлический штырь, в результате чего погибла.

"Умерла девушка, когда каталась на лыжах", — сказали журналистам в полиции.

Со слов очевидцев, ее тело пролежало на месте 3-4 часа.

По информации источников "Волынской службы новостей", погибшая – врач Екатерина Игнатьева из Ковеля.

"Я стоял в очереди на подъемник и видел, как она поднималась. Ей подали швабру, но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги, после чего присела на корточки и поехала так вверх. Затем я только сел на бугель я увидел что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. И дальше она прилетела в забор или опору на месте посадки. Я все это видел. Потому что был где-то в 20 метрах от места посадки", – пишет один из очевидцев трагедии.

Напомним, в день своей гибели Екатерина опубликовала видео с подписью "Открыла для себя лыжи. Теперь кататься буду каждый год".

Как сообщалось ранее, на горнолыжном курорте "Плай", что расположен в Сколевском районе Львовской области, во время спуска с горы на лыжах погиб 12-летний ребенок. Он спускался на лыжах, но не удержал равновесия, упал и ударился головой. Спасти его не удалось.

Также напомним, что на Драгобрате недавно загорелся отель. Из-за сложных условий, пожарные туда добрались не сразу, а потому тушить его поначалу приходилось туристам.