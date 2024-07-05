Пишут "Спасибо за "СВО": в России череда жестоких убийств (фото)

Неизвестно, были ли связаны убитые с войной России в Украине

В России набирает обороты жуткий флешмоб. Известно минимум о трех убийствах в разных областях, на местах которых были оставлены надписи "спасибо за "СВО" (войну в Украине — ред.)".

Об этом сообщают российские СМИ. Информации о жертвах нет, так же как и об их причастности к участию в войне.

Одно из убийств произошло в Питере 21 июня. В одном из районов города возле гаражей нашли тело мужчины с топором в спине. Рядом на стене одного из гаражей была надпись "спасибо за "СВО" (войну в Украине — ред.)".

А перед этим, похожая расправа произошла в Москве. Труп тоже мужчины был найден в одном из подъездов — в его спине торчал нож. А надпись была оставлена на записке, которую обнаружили в кармане погибшего.

А 4 июля стало известно, что на трассе Псков — Изборск между Неелово и Красной Репкой в автомобиле на обочине около 03:00 нашли окровавленное тело мужчины. На кадрах с места видно, что сидел он на месте водителя. Способ убийства не сообщается. Надпись была оставлена на задней левой двери.

Отметим, что расстояние между местами убийств от 250 км до 1000 км. Никаких официальных сообщений об этих трех преступлениях от правоохранителей не поступало. При этом в росСМИ утверждают, что это все "фейковые новости", "ИПСО Украины" и "постанова от ВСУ".

Украинцы в сети не слишком расстроены событиями в РФ. Они предположили, что убитые могли быть так называемыми "ветеранами войны".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России случилось ДТП с самолетом. Из-за этого рейс отложили по меньшей мере на 3 часа.