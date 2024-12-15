"Жизнь оборвалась в пламени": в Киевской области погиб 4-летний ребенок (фото)

Бабушка отлучилась всего на несколько минут

В пгт Володарка на Киевщине в частном доме произошел смертельный пожар в результате которого погиб четырехлетний мальчик. В семье было трое детей, а их опекуном выступала бабушка.

Женщина на несколько минут оставила малышей, чтобы сходить в магазин и в этот момент произошла трагедия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киевской области.

Известно, что в частном доме в поселке Володарка Белоцерковского района Киевской области вспыхнул пожар. Пламя увидели соседи, которые незамедлительно вызвали спасателей.

Бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Соседи рассказали спасателям, что в доме могут находиться трое детей, которые проживают вместе с бабушкой-опекуном.

Пожарные незамедлительно приступили к поиску и установили, что мальчика 2019 года рождения, местные жители еще до прибытия спасательного подразделения нашли в дровнике и вывели на свежий воздух. Ребенок был очень испуган, но он не пострадал.

К сожалению, еще один ребенок 2020 года рождения остался в доме и погиб в пожаре. Во время ликвидации возгорания спасатели на сгоревшей кровати обнаружили тело малыша.

Старшая сестра мальчиков в этот момент находилась в школе, а бабушка-опекун на несколько минут оставила малышей, чтобы сходить в магазин. Именно в этот момент и произошел в доме смертельный пожар.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Трагедия произошла в селе Володарка

Напомним, в Киева в жилом многоэтажном доме вспыхнул масштабный пожар. В результате произошедшего с пылающей квартиры бойцы ГСЧС, при помощи автолестницы, эвакуировали женщину. Пострадавшую передали в руки медиков, однако она, к сожалению, скончалась в карете скорой помощи.

Кроме этого, было экстренно эвакуировано пять человек, которые проживали на верхних этажах — им помощь медиков не понадобилась.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Соломенском районе Киева в многоэтажном жилом доме вспыхнул масштабный пожар. Бойцам ГСЧС удалось спасти четыре человека — всех их вывели на свежий воздух.