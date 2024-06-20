На руке был ожог: на Днепропетровщине от удара током умер пятимесячный ребенок, что грозит родителям

Сейчас этим делом занимаются правоохранители

В Павлограде Днепропетровской области во сне умерла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в результате удара током. Как показало расследование, розетка рядом с кроватью была вырвана из стены, а на руке девочки был виден ожог, что подтверждает эту версию.

Об этом в эфире ДніпроTV рассказал электромонтажник Олег Рыбалко. По его словам, трагедия бы можно было избежать, если бы на розетке была установлена защита.

"С нормально установленной розеткой такого не могло произойти. Если бы на розетке была установлена ​​защита, то такого не случилось бы", — объяснил Рыбалко.

Он также сказал, что если нет заземления и защиты, то нельзя купаться в ванной комнате, когда работает стиральная машинка.

Адвокат Ростислав Кравец сообщил, что родители погибшей девочки могут быть лишены свободы на срок от 3 до 8 лет. Следствие будет устанавливать обстоятельства, при которых произошла трагедия.

По его словам, учитывая существующую практику, родители могут нести как административную, так и уголовную ответственность в связи с такой трагедией.

"Если прокуратура и следователи сочтут достаточными доказательства того, что родители ненадлежащим образом заботились о ребенке и допустили такую ​​трагедию, то их могут привлечь к уголовной ответственности. Ответственность по этой статье предусмотрена в виде лишения свободы сроком 3-8 лет", — сказал Кравец.

Детали происшествия

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники, трагедия случилась в ночь на 18 июня. Ночью ребенок спал с родителями, а утром они увидели, что дочь мертва. Правоохранители начали расследования смерти девочки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года в Днепропетровской области умер 6-летний мальчик. Накануне он поел клубнику, а затем ему резко стало плохо. У ребенка начали развиваться полиорганная недостаточность и шоковое состояние. Спустя два дня он умер в больнице.