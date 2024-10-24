На "Укрпочте" во Львове полицейский напал на мужчину? Полиция раскрыла важную деталь (видео)

Инцидент на почте попал на видео

Во Львове в одном из отделений "Укрпочты" неизвестный избил мужчину. Пострадавшего в результате происшествия госпитализировали.

Такая информация появилась в одном из местных Telegram-каналов. В паблике вместе с тем опубликовали соответствующее видео.

"Пострадавший подошел в очередь в отделение, чтобы помочь девушке забрать сверток. На него набросился мужчина бранными словами. В конце концов мужчина избил парня", — пишет автор поста.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика и сцена избиения.

В то же время указывается, что нападавшим якобы оказался сотрудник полиции. Он, как говорится в подводке к видео, показал свое удостоверение сотрудникам скорой помощи.

Стоит отметить, что в настоящее время официальной информации по данному поводу от правоохранителей нет.

В свою очередь "Телеграф" связался с пресс-службой полиции Львовской области, чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт.

Начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что нападавший не является работником подразделений полиции Львовской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове двое мужчин напали на контролера ЛКП "Львовавтодор". Контроллеры сразу же вызвали правоохранителей. Инцидент попал на видео.