"Я тебе нос сломаю": в Киеве неадекват напал на инспектора по парковке (видео)

Злоумышленнику задержали по горячим следам

В пятницу, 11 октября, в Шевченковском районе Киева агрессивный водитель набросился с кулаками на девушку-инспектора по парковке. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание и он несколько раз ударил потерпевшую.

После произошедшего злоумышленник сел в свое авто и скрылся. К счастью, инцидент попал в объектив боди-камеры инспектора и автовладельца нашли правоохранители. Мужчине теперь грозит тюремное заключение.

На улице Пирогова в Шевченковском районе Киева инспектор по парковке отдела контроля за соблюдением правил остановки заметила нарушителя. Девушка подошла к автомобилю Toyota и сделала водителю замечание.

Она попросила мужчину перепарковаться, однако последний вел себя агрессивно и отказался переставить свое авто.

Когда мужчина увидел, что ему собираются выписать штраф за неправильную парковку, то набросился на девушку с кулаками. При этом он обзывал пострадавшую и угрожал "сломать ей нос".

В результате произошедшего девушка получила травмы ноги и плеча. После избиения инспектора мужчина сел в авто и поспешил уехать. Однако благодаря записи с боди-камеры полицейские оперативно установили местонахождение 54-летнего водителя и задержали его.

По данному факту начато уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг.

Агрессивному водителю грозит тюремное заключение на срок до 5 лет. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания. Злоумышленник произвел около пяти выстрелов и серьезно ранил мужчину. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.