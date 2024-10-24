В Запорожье вспыхнул приют для животных: собаки сгорели заживо, подозревается поджог

Приют для животных в Запорожье, скорее всего, подожгли умышленно.

В Запорожье вечером 24 октября сгорел приют для животных "Хвостики", расположенный в Хортицком районе города. Часть собак, обитавших в приюте, погибла от пламени, есть подозрения, что убежище подожгли умышленно, но кто это сделал, пока остается неизвестным.

Об этом сообщили запорожские СМИ, информационные каналы и волонтеры. Приют "Хвостики" находится под управлением запорожского волонтера Елены Джимы, которая получила ожог руки во время ликвидации пожара. Видео возгорания уже появилось в соцсетях.

"Посмотрите, что люди в Запорожье сделали – подожгли приют с собаками, собаки сгорели живьем в будках", – говорит автор видео во время съемки.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько сказал в комментарии СМИ, что полицейские уже начали расследование инцидента. На месте работает криминалистическая лаборатория.

"Возгорание возникло в частном приюте для животных в Запорожском районе областного центра. На сообщение о происшествии вместе с сотрудниками ГСЧС немедленно выехали полицейские территориального подразделения полиции. Пожар локализован, однако, по предварительным сведениям, пять собак сгорели в вольерах", — говорится в официальном сообщении. ГУНП в Запорожской области.

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