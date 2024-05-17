На Закарпатье мужчину застрелили при попытке незаконно пересечь границу: что известно

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются

Днепрянин пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу на Закарпатье, где ранее в реке обнаружили тела двух мужчин, и был застрелен пограничником. Инцидент произошел в среду, 15 мая.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ДБР. Отмечается, что военнослужащий пограничного отряда, который стрелял в 39-летнего мужчину, сейчас задержан.

"По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Гражданский не остановился по требованию пограничников, а наоборот — бросился бежать", — рассказали в ведомстве.

Во время преследования беглеца военнослужащие, как утверждает ДБР, произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы.

По информации бюро, погибший – 39-летний днепрянин. Он имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт. В рамках зарегистрированного уголовного производства работники ДБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого были произведены выстрелы.

"Один из военнослужащих задержан, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в ГНСУ рассказали, как уклоняющиеся пытаются бежать из Украины. Мужчины платят большие средства, а затем гибнут на границе.