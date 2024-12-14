В Днепре произошел теракт. Пострадали два копа и есть погибший: все подробности (фото)

Полиция начала расследование

В субботу, 14 декабря, в Днепре раздался взрыв, не связанный с ракетной атакой. Вероятно, речь идет о теракте. Уже известно об одном погибшем.

Как сообщает Национальная полиция области, взрыв прогремел в одном из центральных районов города. На месте работают все службы.

"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

UPD: По словам источников РБК-Украина, взрыв в Днепре был терактом. Известно, что погиб военный. Сейчас оперативные действия еще продолжаются, однако, предварительно, событие квалифицируют как теракт.

По данным следствия, инцидент произошел в 14:45. Обстоятельства взрыва устанавливаются. Однако, по словам депутата Максима Бужанского, это был теракт.

Эту информацию распространяют и местные каналы, добавляя, что взрыв произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. Там движение транспорта ограничено. В домах вокруг взрывной волны выбило окна. У места трагедии уже образовалась пробка.

Отмечается, что взрыв якобы был слышен в результате подрыва автомобиля.

Напомним, недавно в Харькове взорвали взрывное устройство возле отделения полиции. Обошлось без погибших и пострадавших, однако в сети писали о возможном теракте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ задержала подростков, взорвавших отделение полиции в Киевской области.