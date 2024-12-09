Очередной теракт? В Харькове взорвали взрывное устройство у отдела полиции

Был поврежден фасад здания территориального отдела Нацполиции Харькова

В Харькове вечером 8 декабря в одном из районов города раздался взрыв. Как оказалось, инцидент произошел в Слободском районе города и не был связан с боевыми действиями: у входа в территориальный отдел полиции было подорвано неизвестное взрывное устройство.

Об этом сообщила Национальная полиция Харьковской области. Отмечается, что в результате взрыва обошлось без пострадавших, но есть повреждения.

"Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Происшествие произошло 8 декабря около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Проводится работа по поиску причастных к взрыву и установке типа взрывного устройства. Решается вопрос открытия уголовного производства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине октября текущего года в Киеве прошла волна массового минирования. Подобные сообщения поступали на электронную почту торговых центров, школ, университетов, музея искусств, экологического центра, посольства Хорватии в Киеве, посольства США, "Укрэнерго" и другие.

Также во вторник, 26 ноября, сетью начала распространяться информация, что якобы ветеран АТО массово разослал письма о "минировании" разных зданий. В частности, в Киеве и Львове.