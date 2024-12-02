Морги переполнены. Более 100 человек погибли во время беспорядков на футбольном матче

Все они погибли в страшной давке

В городе Нзерекори на юго-востоке Гвинеи произошла ужасная трагедия во время футбольного матча. По данным местных СМИ, в результате массовых беспорядков погибли около 100 человек.

Очевидцы сообщают об ужасной картине: тела погибших сложены рядами, сколько глаз видит, в том числе в коридорах. Местный морг переполнен до отказа. Об этом сообщил премьер-министр страны в соцсети Х.

"Жертвы были зафиксированы во время давки толпы. Правительство следит за развитием ситуации и снова призывает к спокойствию, чтобы никто не мешал медицинским службам оказывать первую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Конфликт начался прямо на футбольном поле. Именно спорное решение судьи вызвало бешеную реакцию болельщиков. Они прорвались на футбольное поле, о чем говорят видеозаписи с места событий.

Матч проводился в рамках турнира, посвященного действующему главе Military Transition Committee Мамади Думбуя, установившему контроль над страной после военного переворота 2021 года. Такие спортивные мероприятия приобретают в регионе особое значение накануне планируемых выборов. Местные правоохранители проводят расследование обстоятельств инцидента.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в РФ объявили эвакуацию на футбольном матче из-за атаки беспилотников. На стадионе объявили о сигнале ракетной опасности, а также об опасности атаки БПЛА.