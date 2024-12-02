Морги переповнені. Понад 100 людей загинуло під час безпорядків на футбольному матчі

Всі вони загинули у страшній тисняві

У місті Нзерекорі на південному сході Гвінеї сталася жахлива трагедія під час футбольного матчу. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок масових заворушень загинуло близько 100 осіб.

Очевидці повідомляють про жахливу картину: тіла загиблих поскладані рядами скільки око бачить, в тому числі в коридорах. Місцевий морг переповнений вщерть. Про це повідомив прем'єр-міністр країни у соцмережі Х.

"Жертви були зафіксовані під час тисняви натовпу. Уряд стежить за розвитком ситуації та знову закликає до спокою, щоб ніхто не заважав медичним службам надавати першу допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Конфлікт розпочався безпосередньо на футбольному полі. Саме спірне рішення судді викликало шалену реакцію вболівальників. Вони прорвалися на футбольне поле, про що стверджують відеозаписи з місця подій.

Матч проводився в рамках турніру, присвяченого чинному голові Military Transition Committee Мамаді Думбуя, який встановив контроль над країною після військового перевороту 2021 року. Такі спортивні заходи набувають в регіоні особливого значення напередодні планованих виборів. Місцеві правоохоронці проводять розслідування обставин інциденту.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у РФ оголосили евакуацію на футбольному матчі через атаку безпілотників. На стадіоні оголосили про сигнал ракетної небезпеки, а також про небезпеку атаки БПЛА.