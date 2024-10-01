Тела разбросаны по улице: в Тель-Авиве вооруженные люди начали стрельбу (фото, видео)

Нападавших уже ликвидировали

Во вторник вечером, 1 октября, почти в центре Тель-Авива (район Яффа) вооруженные нападавшие открыли огонь по мирным жителям, ожидавшим транспорт на остановке трамвая. Согласно сообщениям очевидцев, террористы сошли с трамвая и просто начали расстреливать людей.

Есть как минимум 4 раненых человека. Об этом сообщает English.alarabiya.net.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент атаки. На кадрах видно, как вооруженные лица выходят на станции и открывают огонь по беззащитным пассажирам. Позже появилась информация, что израильская полиция ликвидировала одного из нападавших.

Служба скорой помощи Израиля (MDA) получила вызов в 19.01 по местному времени. Медики немедленно прибыли на место происшествия и стали оказывать помощь пострадавшим. Среди раненых есть люди с разной степенью тяжести травм, некоторые находились без сознания. На видео видно, что тела лежат у автобусной остановки.

По информации израильских СМИ, местная полиция оцепила район инцидента и проводит следственные действия. Правоохранители призывают граждан не приближаться к месту теракта и следовать указаниям силовых структур.

Также ранее Телеграф также рассказывал о том, что в Тель-Авиве слышали взрывы. Более 400 ракет улетели на город со стороны Ирана.