В Крыму взорвали топового военного Черноморского Флота РФ: он бил ракетами по Украине (обновлено)

У него была прямая ответственность за ракетные удары по Украине.

В среду, 13 ноября, во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль. В ней, вероятно, находился военный.

Человек погиб на месте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Отмечается, что автомобиль взорвался на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Предварительно сработало взрывное устройство.

Как сообщают российские каналы, в машине находился 40-45-летний военный. Мужчине частично оторвало ноги, он погиб на месте.

Позже стало известно, что якобы погиб капитан 1-го ранга Черноморского флота.

По другой версии, которую распространяют в сети, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб 47-летний командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга Валерий Транковский. Он фигурировал в базах "Миротворца". Командиром бригады Транковский стал в 2022 году, а раньше являлся начальником штаба.

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Источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины уже подтвердили информацию о ликвидации Транковского.

Отмечается, что Транковский – это военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

В частности, он обстрелял Винницу "Калибрамы" в июле 2022 года. Тогда погибли 29 мирных жителей. Также Транковский неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибли многие гражданские. Он был полностью законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне взорвали дамбу на Донбассе. Речь идет о Кураховской дамбе. Ее подрыв — одна из стратегий армии РФ, ведь долговременные наводнения к западу от водохранилища могут способствовать окружению ВСУ к северу и югу от Курахово. Как оно выглядело раньше – читайте и смотрите в материале "Телеграф" по ссылке.