Участвовал в ударах по Днепру и Полтаве: в России ликвидировали военного преступника (фото)

В ГУР напомнили, какое отношение он имел к Украине

В России продолжают ликвидацию военных преступников, причастных к войне в Украине. Так, во вражеской стране 20 октября на рассвете был ликвидирован Дмитрий Голенков. Его бездыханное тело обнаружили в яблоневом саду села Супонево под Брянском.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР МО). В ведомстве отметили, что военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Дмитрий Голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "Шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

ГУР МО пишет, что он причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них 6 детей. ГУР МО напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — говорится в сообщении.

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