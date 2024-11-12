В Кривом Роге собака загрызла собственную хозяйку: подробности трагедии (фото)

Погибшая работала дворничкой в местном ОСМД

В Кривом Роге на Днепропетровщине собака загрызла 48-летнюю хозяйку. Трагический инцидент произошел в Покровском районе города, где женщина проживала в своей квартире.

На теле погибшей обнаружили многочисленные следы собачьих укусов, другие признаки насильственной смерти не зафиксированы. Об этом сообщает телеграмм-канал Днепр Оперативный.

Как сообщается, погибшая работала дворничкой в местном ОСМД. В ее доме проживали две собаки – одна маленькая и спокойная, другая – среднего размера и агрессивная. Именно большая собака и напала на владелицу.

Соседи рассказали, что услышали крики из квартиры пострадавшей и пытались попасть внутрь, чтобы помочь. Однако дверь оказалась закрытой. Когда удалось попасть в дом, было уже поздно – женщина лежала в постели без признаков жизни.

Местные жители отметили, что погибшая злоупотребляла алкогольными напитками. Поэтому ее собаки часто оставались голодными, что могло спровоцировать агрессивное поведение животного.

На месте работали правоохранители, задокументировавшие все обстоятельства происшествия. В настоящее время ведется следствие по установлению точных причин и обстоятельств трагического инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украденные в Мариуполе львы загрызли работницу зоопарка в Крыму. Женщина забыла опустить заслонку, отделявшую ее от хищников, и вошла в вольер.