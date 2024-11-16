На Волыни поймали пьяного дальнобойщика – без жертв не обошлось (фото)

Водителю — 20 лет

В Луцком районе Волынской области между селами Борохов и Поддубцы нетрезвый водитель грузовика сбил женщину на велосипеде. Она погибла от полученных травм.

Как сообщили в полиции области, инцидент произошел в пятницу, 15 ноября. За рулем грузовика MAN был 20-летний парень. Личность погибшей установили — это 64-летняя жительница села Поддубцы.

После аварии было установлено, что водитель грузовика находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 286-1. Рассматривается вопрос избрания водителю меры пресечения.

Как рассказывал "Телеграф", рано утром в субботу, 16 ноября в городе Кривой Рог произошло ДТП. Водитель с большой скоростью налетел на столб и погиб на месте.

Также мы писали, что 15 ноября в Хмельнитчине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе дорогу не поделили грузовик и легковушка. Удар был настолько сильным, что легковушка буквально смяла, а части кузова разлетелись проезжей частью. "ВАЗ" превратился в груду металла, а 34-летний водитель скончался на месте.