На Волині спіймали п'яного далекобійника – без жертв не обійшлося (фото)

Водію — 20 років

У Луцькому районі Волинської області між селами Борохів та Піддубці нетверезий водій вантажівки збив жінку на велосипеді. Вона загинула від отриманих травм.

Як повідомили у поліції області, інцидент трапився у п'ятницю, 15 листопада. За кермом вантажівки MAN був 20-річний хлопець. Особу загиблої встановили — це 64-річна жителька села Піддубці.

Після аварії було встановлено, що водій вантажівки перебував за кермом у стані алкогольного спʼяніння. Його затримали.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть. Хлопцю оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як розповідав "Телеграф", рано вранці у суботу, 16 листопада у місті Кривий Ріг сталася ДТП. Водій на великій швидкості налетів на стовп та загинув на місці.

Також ми писали, що 15 листопада на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі дорогу не поділили вантажівка та легковик. Удар був настільки сильним, що легковик буквально зім’яло, а частини кузова розлетілися проїжджою частиною. "ВАЗ" перетворився на купу металу, а 34-річний водій помер на місці.