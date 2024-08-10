Мать с сыном трагически погибли на пожаре на Закарпатье: старшему удалось спастись (фото)

Причины пожара устанавливаются

В ночь на 10 августа, в 02:46, в селе Собатин Хустского района Закарпатской области произошел пожар в доме, где жила мать с двумя сыновьями. Женщина и 13-летний мальчик погибли.

Как сообщили в ГСЧС, старший сын (2005 года рождения) получил ожоги. Его забрали в больницу.

Пожар заметили соседи, когда пламя уже охватило дом. Спасатели, прибывшие на место, в 3:10 локализовали огонь на площади 40 квадратных метров. Через 29 минут они полностью потушили пожар. Его причины устанавливает полиция.

Как видно на фото с места, от дома осталась только коробка. Все, что было внутри и крыша — выгорели.

Как сообщал "Телеграф", 7 августа, в Кривом Роге на микрорайоне Солнечном вспыхнул дом. Дома был 16-летний парень, который пытался самостоятельно погасить пожар. По предварительным данным, он поставил телефон на зарядку, а та загорелась. Мальчик по шторе спустился со второго этажа.

Также мы писали, что 30 июля, на территории села Софиевская Борщаговка произошел пожар. Огонь охватил частный дом в котором находились люди, погибло двое людей.