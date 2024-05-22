В Киевской области во время пожара погибла семейная пара вместе с малолетним ребенком (фото)

На месте работали все экстренные службы

Вечером во вторник, 21 мая, в Ивановском районе Киевской области произошла трагедия — во время масштабного пожара погибла супружеская пара вместе со своим 9-летним ребенком. Трупы людей обнаружили бойцы ГСЧС во время ликвидации возгорания.

На месте работали спасатели, медики скорой помощи и правоохранители. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевсой области.

Известно, что на территории частного дома расположенного в селе Дитятки на Киевщине вспыхнул пожар. Инцидент произошел по улице Чернобыльской.

На место оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители.

Масштабный пожар охватил дом

Очевидцы вызвали все экстренные службы

Как оказалось, пламя охватило жилой дом площадью ориентировочно 98 метров квадратных. Во время ликвидации пожара в комнатах были обнаружены бездыханные тела трех человек — супружеской пары 1973 и 1978 годов рождения и их 9-летнего сына.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.

По данному факту проводится всестороннее расследование.

Пожар тушили более двух часов

Смертельный пожар произошел в селе Дитятки на Киевщине

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