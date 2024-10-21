Подавал пример детям? Кто такой ликвидированный ГУР пилот Голенков, убивший десятки украинцев (фото)

Причастен к удару по многоэтажке и ТЦ

Ликвидация российского пилота Дмитрия Голенкова, причастного к самым трагическим ударам РФ по Украине, до сих пор обсуждается. Он служил в батальоне, где на вооружении стоят истребители Ту-22М3.

"Телеграф" расскажет, что известно о Голенкове и к каким российским террористическим ударам он причастен.

Краткая биография пилота Дмитрия Голенкова

Он родился 01.09.1978 в городе Брянск в России. Служил в 52-м тяжелом авиационном бомбардировочном полку 22-й дивизии дальней авиации ВВС Воздушно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310), базирующемся на аэродроме "Шайковка" и на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Сын, дочь и жена Голенковая

Голенков с женой

Известно, что Голенков женат на Светлане (в девичестве Красильникова) и имеет двоих детей. В частности, сына – студента Никиту 2002 года рождения, и дочь – школьницу Ульяну. Сын российского пилота якобы учится в Санкт-Петербурге. После 24 февраля 2022 года члены семьи закрыли свои страницы в сети и сменили ники.

К каким атакам причастен Голенков

Отмечается, что он находился в составе бомбардировочного полка с начала полномасштабного вторжения, однако его обвиняют в ракетном даре по торговому центру "Амстор" в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда в ТЦ находилось около 1000 человек. В результате военного преступления погибли 22 человека, десятки получили ранения.

В тот день на город было направлено несколько ракет, одна ударила по "Амстору", а еще одна попала в соседнее предприятие.

Голенков также причастен к удару по Днепру 14 января 2023 года, когда ракета попала прямо в многоэтажку, разрушив все этажи одного из подъездов. Трагедия произошла днем, в воскресенье, когда дома было много людей. Пострадавшая многоэтажка находится на набережной, и в результате взрыва 14 января погибли 44 человека, пятеро из них — дети. Еще 79 человек, включая 16 детей, получили ранения. Разбор завалов длился более 3-х суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ликвидирован российский полковник-артиллерист.