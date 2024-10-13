В DeepState заявили об очередном расстреле воинов ВСУ, Лубинец уже отреагировал (фото)

В настоящее время существует несколько версий произошедшей трагедии

Сетью распространяется информация о массовой гибели, как утверждается, бойцов ВСУ. По данным аналитического проекта DeepState говорится о расстреле наших бойцов россиянами. Так, в четверг, 10 октября, в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курщине могли погибнуть сразу девять украинских военнослужащих.

Среди них, как сообщается, были операторы беспилотников и военные смежные специальности. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале аналитического проекта DeepState. Ссылаются на свои источники в 1-й отдельной танковой бригаде.

"От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что пид@ры 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительному тылу, но вынуждены были вступить в контакт с врагом и отстреливаться. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.

Также сообщают, что ситуация на Курском направлении остается напряженной. Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, но восстановление утраченных позиций является сложной задачей.

Кадр из БпЛА от DeepState

"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", — отметили в аналитическом проекте.

В то же время, как утверждает военный Станислав Бунятов на позывной "Осман", россияне окружили ребят в тылу и завязался неравный бой.

"Ребята и были в тылу, произошел прорыв, пид@ры зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб@ш@лись до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы ", — написал Осман.

На информацию о возможном расстреле россиянами девяти бойцов ВСУ отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян", — написал он в своем Telegram.

По словам Лубинца, такие действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность.

"Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", — заключил Уполномоченный по правам человека.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне жестоко казнили еще одного украинского пленника в Новогродовке Донецкой области.