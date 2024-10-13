В DeepState заявили об очередном расстреле воинов ВСУ, Лубинец уже отреагировал (фото)
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В настоящее время существует несколько версий произошедшей трагедии
Сетью распространяется информация о массовой гибели, как утверждается, бойцов ВСУ. По данным аналитического проекта DeepState говорится о расстреле наших бойцов россиянами. Так, в четверг, 10 октября, в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курщине могли погибнуть сразу девять украинских военнослужащих.
Среди них, как сообщается, были операторы беспилотников и военные смежные специальности. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале аналитического проекта DeepState. Ссылаются на свои источники в 1-й отдельной танковой бригаде.
"От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что пид@ры 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительному тылу, но вынуждены были вступить в контакт с врагом и отстреливаться. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться", — говорится в сообщении.
Также сообщают, что ситуация на Курском направлении остается напряженной. Силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, но восстановление утраченных позиций является сложной задачей.
"Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА следует серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью", — отметили в аналитическом проекте.
В то же время, как утверждает военный Станислав Бунятов на позывной "Осман", россияне окружили ребят в тылу и завязался неравный бой.
"Ребята и были в тылу, произошел прорыв, пид@ры зашли в их лесополосу с двух сторон, никто из пилотов добровольно не сдался, пацаны еб@ш@лись до последнего! Если бы они могли отойти, то отошли бы. Погибли очень достойные бойцы ", — написал Осман.
На информацию о возможном расстреле россиянами девяти бойцов ВСУ отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян", — написал он в своем Telegram.
По словам Лубинца, такие действия не должны остаться безнаказанными и враг должен понести всю ответственность.
"Россия — это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления", — заключил Уполномоченный по правам человека.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне жестоко казнили еще одного украинского пленника в Новогродовке Донецкой области.