Захватили, допросили и убили: на Донбассе россияне вновь казнили украинских военнопленных

Тела погибших нашли их побратимы

В районе города Селидово Донецкой области российские военные захватили в плен четырех бойцов Национальной гвардии ВСУ. Они допросили раненых и безоружных солдат на камеру, а после этого жестоко убили.

Об этом 24 октября сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Отмечается, что по факту убийства членных было начато расследование.

"По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово. Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители из России записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео", — говорится в сообщении.

Уже на следующий день украинские военные вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили бездыханные тела своих побратимов.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские военные жестоко убили украинского бойца в Курской области. Ему якобы отрезали голову, которую повесили на деревянный пик.