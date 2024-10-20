Жестокое избиение подростка в укрытии колледжа: реакция полиции и скандальные подробности от СМИ

Участникам видео 16 и 17 лет

В социальных сетях распространилось видео жестокого избиения подростка якобы в Северном профессиональном колледже в Савране. После случившегося пострадавший попал в больницу.

Об этом пишет "Думская", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что инцидент случился 11 октября во время воздушной тревоги в укрытии учебного заведения. Участники этой драки проживают в общежитии для сирот и иногородних.

На кадрах видно, что молодой человек оскорбляет и бьет руками и ногами своего ровесника. Тот в свою очередь не сопротивляется. Другие парни, стоявшие рядом, пытались оттащить нападавшего и прекратить конфликт, но тот стал проявлять агрессию и в их сторону также.

Внимание! Видео содержит жестокие кадры и ненормативную лексику!

Точная причина конфликта остается неизвестной. Однако сам обидчик обвиняет на видео свою жертву в клевете.

Издание подчеркнуло, что согласно правилам, во время воздушной тревоги в помещении с подростками во время тревоги должны находиться ответственные за их безопасность сотрудники колледжа. Источник "Думской" говорит, что никого из взрослых в тот момент в укрытии не было, "из-за происходившего в этот момент застолья".

"По нашим данным, официальным опекуном агрессивного подростка является директор Северного профессионального колледжа Ярослава Жирун, муж которой, Олег, исполняет обязанности поселкового председателя Саврани. Пострадавший парень был доставлен в больницу после инцидента только на следующий день, после чего родители забрали его домой", — пишет "Думская".

Реакция полиции

Полиция Одесской области занялась расследованием дела о жестоком избиении подростка. В пресс-службе ведомства сообщили, что правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Видеозапись конфликта между подростками 17 и 16 лет полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей. Мама пострадавшего парня написала заявление о привлечении к ответственности нападающего. Как выяснилось, оба учатся в колледже и живут при нем в общежитии.

По данным полиции, конфликт возник между ними на почве неприязненных отношений, и старший парень избил младшего. Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлено, какие именно телесные повреждения получил 16-летний юноша, и их степень тяжести.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье мужчина жестоко избил девушку в баре. Она получила перелом носа и сотрясение мозга.