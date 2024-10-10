Есть погибшие и пострадавшие: в Польше бусик с украинцами влетел в грузовик (фото)

Причины трагедии устанавливаются

Ранним утром в четверг, 10 октября, в польском селе Медыка произошло смертельное ДТП. Здесь микроавтобус с украинцами на скорости врезался в грузовик, припаркованный на обочине дороги.

В результате аварии два человека погибли и еще двое были доставлены в местную больницу. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Известно, что неподалеку от польско-украинского пограничного пункта пропуска "Медыка-Шегини" микроавтобус с украинскими пассажирами врезался в в припаркованный на обочине дороги грузовик. Удар был настолько сильным, что передняя часть бусика превратилась в груду металла.

Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине дороги без включенных световых сигналов в темное время суток.

Из-за произошедшего польская автодорога 28, ведущая в Перемышль, была перекрыта.

По предварительным данным, в результате ДТП погибло двое украинцев — 45-летняя женщина и 30-летний мужчина.

Еще двое человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в одну из польских больниц. Сообщается, что один из пострадавших пассажиров находится в критическом состоянии.

Всего в микроавтобусе ехало 7 человек и все они — граждане Украины.

Стоит отметить, что водитель грузовика также является гражданином Украины.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Причины и обстоятельства смертельной аварии предстоит установить следствию.

По данному факту начато расследование.

На произошедшее оперативно отреагировали в пресс-службе МИД Украины и подтвердили информацию о погибших и пострадавших.

"МИД, Посольство Украины в Польше и наше Генконсульство в Люблине оказывают пострадавшим всю необходимую консульскую помощь и находятся на связи с компетентными органами Польши.

Мы оперативно обмениваемся информацией, сотрудничаем с польскими службами и заботимся, чтобы вся необходимая медицинская и консульская помощь предоставлялись сразу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что международный пункт пропуска "Шегини-Медыка" является старейшим в Львовской области и единственным пешим на польско-украинской границе. В нем осуществляют пограничный контроль как легкового, так и грузового транспорта.

Осмотр с украинской стороны осуществляют близ села Шегини, что в Мостисском районе Львовской области. Поляки проверяют путешественников возле села Медыка, которое является центром одноименной гмины.

С Медыки начинается польская автодорога 28, ведущая в Перемышль. Расстояние от границы до этого города составляет около 10 километров.

Смертельная авария произошла в Медыке

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше в ДТП погибли два украинца. В Варшаве произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем BMW. В результате погибли два гражданина Украины, а также один гражданин Беларуси.