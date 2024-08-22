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"Сломанные ребра, сломанный нос": украинская блогерша рассказала тяжелую правду об избиении бывшим (фото)

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Александра Юркова призналась, что ее избивал экслюбленный Новость обновлена 22 августа 2024, 14:05
Александра Юркова призналась, что ее избивал экслюбленный. Фото Колаж Телеграфу

Девушка имеет травму на всю жизнь

Популярная украинская блогерша Юркова Александра рассказала, как ее избивал бывший парень Пичка Тимур. Девушка поделилась страшными кадрами, на которых видны следы избиения и ужасные синяки на теле и лице. Кроме этого, блогерша рассказала о многочисленных переломах.

Об этом блоггер рассказала на своей странице в Инстаграм. По словам девушки, этот мужчина не только на нее поднимал руку, а на всех своих избранниц.

"Множество гематом по всему телу, лицу, голове ... сломанные 2 ребра, сломанный нос, сломанный позвонок, как следствие огромная травма на всю жизнь! Он бил меня ногами в обуви, душил всем чем только можно, бил головой о ванную, плитку, разбитый бокал засовывал в рот и порезал горло…», — делится подробностями Александра.

Тимур Пичка избивал бывшую девушку Александру

Как рассказывает сама блогерша, все началось с эмоционального насилия, постоянных унижений и сравнений ее с другими девушками. Александра делится, что, когда она захотела закончить отношения, со стороны ее экс-парня началось физическое насилие. Девушка также прикрепила в посте заключения врачей с ее диагнозами.

Фото: instagram.com/ev_sana_

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный украинский блогер прокомментировал обвинение его бывшей в домашнем насилии. По словам девушки, Антон Скуратов заставлял ее делать аборт и избивал.

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#Избиение #Насилие #Блогерка