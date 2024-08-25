В Москве экс-работник "Центрального банка" выбросил из окна жену и младенца: подробности (видео)

Его доставят в токсикологическое отделение одной из больниц

В Москве житель одного ЖК выбросил жену и ребенка из окна квартиры на 16 этаже, они погибли. Мужчиной оказался 39-летний экс-сотрудник ЦБ (Центрального банка — ред.) РФ.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал SHOT. Инцидент произошел в ЖК "Лефортово парк" на Красноказарменной улице в Москве. Сейчас на месте работают полицейские.

Потом сообщили, что мужчина заперся в квартире и никого в нее не пускает. Он долго стоял на окне голым и сбрасывал оттуда вещи. В настоящее время двор в ЖК "Лефортово парк" оцеплен. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле прокуратуры.

Предварительно, мужчиной, скинувшим женщину с младенцем, оказался 39-летний экс-сотрудник ЦБ (Центрального банка — ред.) РФ Александр Липатов. Погибшие его 36-летняя жена Милена, с которой они прожили в браке около трех лет, и их маленькая дочь. Муж ранее проживал в Барнауле.

Александр Липатов задержан. Полицейские сумели ворваться в квартиру, где он забаррикадировался. Его вывезли из квартиры врачи на каталке. На лице у него был дыхательный мешок. В ближайшее время Липатова доставят в токсикологическое отделение одной из больниц.

Прокуратура показала кадры из квартиры, где задержали 39-летнего мужчину.

В его квартире нашли несколько странных записок – на одной из них был написан несложный текст, на другой – непонятный рисунок. По уточненным данным, Липатов является экс-сотрудником Центробанка, откуда уволился весной этого года.

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