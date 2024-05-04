Набросился с ножом: в Черкасской области мужчина убил своего брата-близнеца

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Черкасской области ссора между двумя братьями-близнецами дошла до убийства. Так один из них несколько раз ударил ножом другого.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черкасской области. Отмечается, что подозреваемый уже был задержан.

"На Звенигородщине 36-летний мужчина во время ссоры убил своего брата близнеца. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ссора со смертельным исходом произошла в селе Смельчинцы Звенигородского района. Братья пили алкоголь и во время застолья между ними возникла ссора. В результате которой 36-летний мужчина нанес многочисленные ножевые удары своему брату близнецу, от которых последний скончался на месте.

Село Смельчинцы на карте

По данным полиции, злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и, под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры, следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном убийстве, ст. 115 Уголовного кодекса.

"В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается", — добавляется в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе посреди улицы произошло жестокое убийство. Преступник скрылся с места преступления.