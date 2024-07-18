В Киеве юноши напали с ножом на водителя и хотели отобрать его авто: нападавшие услышали приговор

Злоумышленники хотели обогатиться путем угона элитного автомобиля

В Киеве суд признал виновными двух молодых мужчин, которые напали с ножом на водителя и пытались отобрать его авто. Злоумышленники получили 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Киева. По данным следствия, в начале марта этого года на 42-летнего местного жителя напали неизвестные.

Как выяснилось, когда потерпевший вышел из магазина и сел в свой автомобиль, в салон ворвались двое неизвестных, которые начали избивать его ножом и кулаками.

К счастью, раненому мужчине удалось вырваться и вызвать правоохранителей. Злоумышленники скрылись.

Орудие преступления

"Полицейские столицы установили причастных к совершению преступления лиц и задержали их в течение нескольких часов", — отмечают в полиции.

Как оказалось, ребята захотели обогатиться и решили угнать элитное авто. Их выбор остановился на внедорожнике "Мерседес", 2022 года.

Владельца авто били ножом и кулаками

"Тогда следователи сообщили 19-летнему фигуранту и его 20-летнему товарищу о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и по завершению досудебного расследования направили обвинительный акт в суд. Святошинский районный суд города Киева признал нападавших виновными в совершении преступления и осудил до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Ребята проведут следующие 8 лет в тюрьме

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве банда разбойников напала на женщину и отобрала 3 миллиона гривен. Злоумышленники могут попасть в тюрьму на 15 лет.