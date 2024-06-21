В Норвегии зарезали украинца на инвалидной коляске: что говорят в полиции

Обвиняемый и погибший были соседями

В минувшие выходные в муниципалитете Кармей на юго-западе Норвегии убили беженца из Украины. Подозреваемый был заключен под стражу.

Об этом сообщает газета Dagbladet. Отмечается, что инцидент произошел вечером 14 июня в районе Кармея, где расположено муниципальное жилье. Мужчину из Украины, частично передвигавшегося на инвалидной коляске, зарезали ножом.

На месте происшествия полицией был арестован норвежец, которому более 20 лет. Ему предъявлены обвинения в убийстве, и он находится под стражей, но пока не желает давать объяснения.

Прокурор Сири Энн Флиндалл заявила, что обвиняемый и погибший соседствовали. Они жили в районе Кармея, где расположено муниципальное жилье – туда начали поселять людей, нуждающихся в дополнительном уходе или лечащихся от наркозависимости.

В свою очередь адвокат задержанного норвежца Сигурд Реннинген утверждает, что убитый неоднократно угрожал его подзащитному, в том числе и расправой, и требует расследования этого факта.

В полиции Норвегии отказываются комментировать обстоятельства дела.

Следует отметить, что это не первый случай убийства или нападений на украинских беженцев. 10 февраля в Германии был убит 17-летний украинский баскетболист из Киева Владимир Ермаков. Также во время нападения пострадал его друг Артем Козаченко. Впоследствии он скончался в больнице.

Уже в марте 2024 года на западе Германии в небольшом городке Хоккенхайм произошло резонансное убийство 27-летней украинки. Тогда были задержаны двое подозреваемых.

Также недавно сеть потряс трагический случай с 9-летней девочкой. Сначала она исчезла. Затем ее тело нашли в лесу, а позже в полиции Германии заявили, что ее убили. Также стало известно, кто убийца. Основной подозреваемый в убийстве 9-летней украинки Валерии в немецком Дебельне — уроженец Молдовы Андрей — скрылся.

Кроме того, "Телеграф" рассказывал, что во Франкфурте-на-Майне была ранена 41-летняя украинка.