На месте удара в Днепре нашли фрагмент тела (фото)

Официальной информации о находке от правоохранителей нет

В Днепре рядом со спорткомплексом "Метеор", куда 3 июля ракетами ударила Россия, нашли фрагмент человеческого тела. Вероятно, он принадлежал одному из шестерых погибших в результате атаки.

Об этом сообщают в сети. Корреспондент "Телеграфа" тоже побывал на месте.

Как утверждают местные жители, был найден фрагмент человеческой челюсти, который, в скоре, забрали. Рядом с "Метеором" остались фрагменты черного полиэтиленового пакета — в такие правоохранители заворачивают погибших или их останки. Также на земле рядом с пакетом виднеется большое пятно темного цвета. Не исключено, что это следы крови.

Информации от правоохранителей касательно найденных останков человека не поступало.

К слову, спортивный комплекс "Метеор" не первый раз страдает от российской атаки. В августе 2023 года спорткомплекс получил значительные повреждения, но спустя неделю после атаки возобновил свою работу. В этот раз в "Метеоре" вылетели окна, был поврежден фасад и внутренняя стена, но уже 4 июля большой бассейн заработал для посетителей в штатном режиме с 7:00 до 21:00. Не работает тренажерный зал и плохо греется хамам, передает "Наше місто Дніпро".

Последствия удара летом 2023 года

Последствия удара 3 июля 2024 года

Напомним, что армия России ударила по Днепру 3 июля ракетой "Искандер" с кассетным зарядом, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа "Шахед". Защитникам неба удалось сбить все цели, кроме двух крылатых "Искандер-К". По состоянию на 4 июля известно о шести погибших и множестве пострадавших.

Мэр города Борис Филатов объявил 4 июля днем траура в Днепре. А Владимир Зеленский опубликовал кадры удара и в очередной раз подчеркнул, что России — это террорист.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что накануне оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре. Мэр города эмоционально отреагировал.