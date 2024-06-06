В Москве известного скейтера расстреляли из автомата посреди белого дня: что об этом известно (видео)

После нападения подозреваемый скрылся в лесе в районе Очаково-Матвеевское

В четверг, 6 июня, в Москве человек с оружием открыл стрельбу на улице. В результате погиб 35-летний мужчина. Его личность правоохранители не раскрывают.

Об этом пишет российское издание "Медуза". Как стало известно, стрельба произошла на улице Алексея Свиридова.

Там мужчина, вероятно, из автомата АКС-74У открыл стрельбу и убил прохожего. Российское МВД заявляет, что речь идет о заказном убийстве.

После ранения потерпевший пытался скрыться, однако нападавший добил его выстрелом в голову. Всего подозреваемый произвел не менее трех выстрелов.

Российские телеграмм-каналы пишут, что убит был 34-летний Константин Балишанский. Это скейтер, участвовавший в команде NikeSB Россия. Балишанский известен в кругу скейтеров по прозвищу Свеч. Мужчина жил в соседнем дворе от места происшествия и работал системным администратором в одной из московских фирм.

Кроме того, он может быть сыном бизнесмена Андрея Балишанского, возглавляющего компанию Mediasystem Group, занимающуюся мультимедийным оборудованием. Балишанский-младший работал в этой же компании. Андрей Балишанский отказался комментировать произошедшее.

После нападения подозреваемый скрылся в лесу в районе Очаково-Матвеевское. Был введен план "Перехват". Подозреваемый в убийстве Константин Балишанский задержан в районе Аминевского шоссе. При задержании он был тяжело ранен.

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