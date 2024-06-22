Депутат застрелил лесника в Сумской области: подробности преступления

Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет

В субботу, 22 июня, депутату Сумского областного совета сообщили о подозрении в умышленном убийстве работника лесничества. В 46-летнего мужчину стреляли из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области. По данным следствия, происшествие произошло 21 июня 2024 около 19:00 на территории охотничьего хозяйства "Северный лес", расположенного в с. Заречье Конотопского района.

Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат вместо установленной мишени выстрелил в работника лесничества. В тот момент мужчина находился в зоне ведения огня.

От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия".

Руководитель Сумской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату облсовета. Ему инкриминируют умышленное убийство – часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Депутату грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет. Пока подозреваемый находится в СИЗО, однако имя злоумышленника не раскрывают.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале июня было совершено покушение на чиновника Запорожского горсовета. Речь идет о Максиме Денщике, отстраненном от исполнения обязанностей Директора департамента правового обеспечения. Сам убитый до своей смерти заявил о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана. По словам Денщика, Федоров "по хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию. Глава ЗОВА дал комментарий "Телеграфу" по этому поводу — подробнее можно прочитать по ссылке.