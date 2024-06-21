Покушение на казахского оппозиционера в Киеве: правоохранители нашли нападавших

Известно, как действовали злоумышленники и когда приехали в Украину

Столичные правоохранители нашли и объявили о подозрении двум мужчинам, которые сделали покушение на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова. Злоумышленники оказались гражданами Казахстана.

Об этом сообщил Офис генпрокурора. По сведениям о подозреваемых, вероятно, преступление совершили Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

Фигуранты прибыли в Киев 2 июня, арендовали жилье и начали подготовку к преступлению. В частности, 6 июня Жаканбаев приобрел автомобиль марки Opel Vectra.

Злоумышленники следили за Садиковым и собирали информацию о нем. Они забронировали квартиру вблизи места жительства потерпевшего 8 июня.

Следствие выяснило, что 18 июня около 12:14 Каратаев подошел к автомобилю Садыкова со стороны водительского сиденья и произвел один выстрел в голову, причинив тяжелые травмы.

Действия Каратаева и Жаканбаева квалифицируются как законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 15 УК Украины).

Накануне супруга Садыкова, Наталья, сообщала, что правоохранители нашли исполнителей покушения. Женщина рассказала, что подозреваемый Каратаев является сотрудником ДВД Костанайской области и обладает значительными навыками стрельбы. Отметим, она говорила сначала, что заказ на убийство был выполнен профессионалами.

"Я не ошиблась ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое увлечение украинцам", — написала Наталья Садыкова.

Ранее "Телеграф" писал, что жена казахского оппозиционера Айдоса Садыкова рассказала о его состоянии. Мужчина находится в состоянии комы в больнице.