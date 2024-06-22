Взорвал себя в парке Одессы: в полиции рассказали подробности инцидента (фото)
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Причину смерти еще устанавливают
В субботу, 22 июня, в Одессе в парке на Крымском бульваре мужчина подорвал себя. Он лег на самодельную гранату.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что пострадавшему было 43 года.
В городских чатах в 09:00 начали появляться первые сообщения о кровавой трагедии.
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