Взорвал себя в парке Одессы: в полиции рассказали подробности инцидента (фото)

Причину смерти еще устанавливают

В субботу, 22 июня, в Одессе в парке на Крымском бульваре мужчина подорвал себя. Он лег на самодельную гранату.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что пострадавшему было 43 года.

В городских чатах в 09:00 начали появляться первые сообщения о кровавой трагедии.

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