Неожиданное зрелище: в центре Киева девушка без одежды загорала на капоте "Теслы" (видео 18+)

Чего только не увидишь на улицах столицы

В центре Киева прохожие заметили молодую девушку, которая сняла с себя всю одежду и в обнаженном виде разгуливала по улицам столицы, а затем прилягла отдохнуть на капот припаркованной "Теслы". При этом она широко улыбалась и вела себя крайне странно.

Очевидцы произошедшего были в шоке от увиденного и просто не знали как реагировать на подобные выходки. Об инциденте рассказали в столичных Телеграм-каналах.

Изначально девушку заметили на Крещатике, где она полностью обнажилась и прогулялась по улице. Одежду при этом она держала в руках и не обращала никакого внимания на окружающих.

Девушка чувствовала себя достаточно раскованно и уверенно. Очевидно, что ее не смущало полное отсутствие одежды.

Затем эту же девушку заметили в центре Киева — она лежала на капоте автомобиля "Тесла" и загорала. При этом она была абсолютно обнаженная.

Водитель автомобиля просил "ню-модель" слезть с капота, однако она просто улыбалась и продолжала "загорать" раскинув в стороны руки. Девушка отказывалась вставать с авто и не хотела одеваться.

Что заставило даму вести себя столь неадекватно — остается загадкой. Возможно, она находилась под воздействием наркотических или психотропных веществ, так как ее поведение не укладывается в рамки допустимого.

Напомним, что в Украине публичная демонстрация обнаженного тела является нарушением общественного порядка и может грозить "экспериментаторам" административной ответственностью.

Если вы решите в общественном месте продемонстрировать все свои "прелести", то вам может грозить одно из наказаний, предусмотренных за мелкое хулиганство:

- штраф от 51 до 119 гривен;

- общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

- исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка;

- административный арест на срок до 15 суток.

Стоит отметить, что в марте в Киеве заметили пару мужчин, которые прямо на остановке придавались плотским утехам и занимались оральным сексом. Их вообще не смущали прохожие и они вели себя достаточно раскованно. На видео видно, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в киевском метро заметили женщину без одежды. Дама расхаживала по вагону метро и демонстрировала окружающим оголенную грудь. При этом она говорила о том, что если ее остановит полиция, то она скажет, что забыла кофту дома.