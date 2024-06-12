Во Львове расстреляли автомобиль криминального авторитета: в каком состоянии пострадавший

Покушение на убийство было совершено прямо посреди улицы

Во Львове, 12 июня, среди бела дня неизвестные расстреляли автомобиль криминального авторитета. Согласно последним данным, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас точно неизвестно, есть ли угроза его жизни.

Об инциденте, в частности, сообщает издание Lviv.Media. Ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, издание утверждает, что речь об авторитете по прозвищу "Джоник".

"Нападение произошло посреди улицы, около 11:00. Как известно журналистам, в мужчину стреляли, когда он был за рулем автомобиля BMW X6. Этот автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо", — пишет издание.

В настоящее время во Львове и области полиция объявила план перехвата и разыскивает неизвестных нападающих. Покушение на убийство было совершено прямо посреди улицы, около 11:00.

Согласно сообщению паблика "Львович" в Телеграмм, есть информация, что стреляли в районе Гольда, недалеко от коттеджного городка в Сокольниках. Также, по словам местных, стреляли из засады в кустах.

Карта

Расстрелянный автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо — ООО "Ария Моторс", которое является дилером BMW во Львове. Как пишет Lviv.Media, в компании подтвердили, что они знают об инциденте и сейчас выясняют кто пользовался авто сегодня.

На месте происшествия работают следователи

Все обстоятельства выясняются

Авторитет "Джоник"

Согласно информации из открытых источников, в частности издания Lviv.Media, авторитет по прозвищу "Джоник" является предпринимателем, по имени Джонни Балог.

По данным аналитической системы YouControl, он предоставляет в аренду недвижимое имущество, а также занимается оптовой торговлей мясом. Джонни Балог – грузин, однако в 2022 году получил украинское гражданство. Также Джонни Балог является соучредителем ОО "Развитие гражданского общества".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что известный криминальный авторитет напал на полицейских под Киевом. Муж по прозвищу "Журавель" плевался и махал пистолетом.