Мужчина перевозил оленей в "бусе" через Киев: одно из животных умерло (видео)

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы

Суд будет рассматривать дело о жестоком обращении с животными жителя Ровенщины, который перевозил оленей. Попался правонарушитель на блокпосту при въезде в Киев.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что один из оленей скончался при транспортировке.

"Дарницкой окружной прокуратурой г. Киева в суд направлен обвинительный акт по факту жестокого обращения с животными, что заключалось в умышленном нарушении правил транспортировки оленей, которое привело к гибели одного животного, совершенному группой лиц (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что вечером 3 апреля, на блокпосту при въезде в Киев из Бориспольского Шоссе, патрульные полиция остановила авто марки Renault Master, которым управлял 23-летний мужчина.

Транспортное средство, которым перевозили оленей

"При осмотре в кузове автомобиля обнаружили 9 парнокопытных пятнистых оленей, один из которых уже был без признаков жизни. Никаких документов и разрешения на перевозку водитель не имел", — отметили в прокуратуре.

Одно из животных погибло

Как оказалось, мужчина договорился с другим лицом о перевозке оленей из Сумской области на ферму в Ровенскую. Автомобиль не соответствовал специальным правилам транспортировки животных.

Животные перевезли в охотничье хозяйство в Ровенской области после пребывания в Киевском зоопарке. А фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. Правонарушителя поймали и составили два протокола.