Мужчина перевозил оленей в "бусе" через Киев: одно из животных умерло (видео)
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Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы
Суд будет рассматривать дело о жестоком обращении с животными жителя Ровенщины, который перевозил оленей. Попался правонарушитель на блокпосту при въезде в Киев.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Отмечается, что один из оленей скончался при транспортировке.
"Дарницкой окружной прокуратурой г. Киева в суд направлен обвинительный акт по факту жестокого обращения с животными, что заключалось в умышленном нарушении правил транспортировки оленей, которое привело к гибели одного животного, совершенному группой лиц (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что вечером 3 апреля, на блокпосту при въезде в Киев из Бориспольского Шоссе, патрульные полиция остановила авто марки Renault Master, которым управлял 23-летний мужчина.
"При осмотре в кузове автомобиля обнаружили 9 парнокопытных пятнистых оленей, один из которых уже был без признаков жизни. Никаких документов и разрешения на перевозку водитель не имел", — отметили в прокуратуре.
Как оказалось, мужчина договорился с другим лицом о перевозке оленей из Сумской области на ферму в Ровенскую. Автомобиль не соответствовал специальным правилам транспортировки животных.
Животные перевезли в охотничье хозяйство в Ровенской области после пребывания в Киевском зоопарке. А фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве водитель разбил три автомобиля и пытался скрыться. Правонарушителя поймали и составили два протокола.