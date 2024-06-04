Увидел в телефоне интимное мужское фото: муж жестоко расправился с супругой на Одесчине

Удары стали для женщины смертельными

В Беляевском районе Одесской области мужчина избил свою супругу до смерти из-за фотографии в ее телефоне. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Информация об этом появилась в одном их местных одесских пабликов, который ссылается на собственные источники. Отмечается, что инцидент случился в селе Троицкое во вторник, 4 июня.

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 37-летний мужчина нанес удары своей 35-летней жене после того, как увидел в ее телефоне фотографию мужского полового органа в обнаженном виде.

В материале указано, что удары были такой силы, что пострадавшую невозможно было узнать. От полученных травм она скончалась еще до приезда скорой помощи.

Важно добавить, что официальные источники данную информацию пока не подтверждали и не опровергали. В пресс-службе полиции Одесской области нет данных об этом случае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтавской области задержали пенсионера по подозрению в убийстве 12-летней Дарьи Волошиной. Девочку разыскивали четыре дня после ее внезапной пропажи, а затем обнаружили ее тело в лесополосе.