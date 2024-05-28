В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода (фото)
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На месте работали все столичные экстренные службы
Во вторник, 28 мая, в Деснянском районе Киева произошло смертельное ДТП — на улице Миропольской под колеса маршрутного такси №555 попал пешеход. От полученных травм женщина скончался на месте аварии.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщают очевидцы в столичных Телеграмм-каналах.
Смертельная авария произошла неподалеку от столичного рынка "Юность", расположенного в Деснянском районе Киева. Здесь под колеса маршрутного такси №555 попала женщина. Удар был настолько сильным, что пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Тело женщины находилось под маршруткой — ее тело пришлось доставать спасателям.
На месте ДТП работали правоохрнаители, медики и спасатели. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
По данному факту проводится расследование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве масштабный пожар охватил более десятка авто. Сообщается, что возгорание произошло на парковке по улице Канальной в столице.