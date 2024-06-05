Тело покрыто глубокими ранами: как выглядит треш-блогер Щадило после покушения (фото)

Сообщается, что он уже в сознании

Треш-блогер Андрей Щадило, на которого якобы было совершено покушение, сейчас находится в ожоговом центре Валенсии. Он уже пришел в себя.

Об этом сообщается на странице блогера в Instagram. Так же к посту прикреплены фотографии с возможными ранами Андрея Щадило.

"Хорошие новости: Андрей, более менее пришел в себя, находится в ожоговом центре Валенсии. Админ готовит видео с Андреем, где он сам расскажет о своём самочувствии", — говориться в сообщение.

На опубликованных фото заметны повреждения кожи. Существенно пострадали руки, затылок, плечи и спина треш-блогера. Так же на его голове, судя с опубликованных фото, есть раны.

Отметим, что 2 июня в сети появилась информация о якобы смерти Андрея Щадило, но позже появились публикации о том, что на него напали и облили кислотой. Подтвержденных данных касательно покушения на жизнь блогера нет. Но в то же время в сети также было обнародовано фото и видео на котором, как утверждается, изображен Щадило в реанимации.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре 21 мая задержали бездомного, который избивал женщин на улице. Как оказалось, мужчина уже совершал нападения на людей в других регионах страны. Но каждый раз его отпускает полиция из-за состояния здоровья.