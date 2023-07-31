В россии маньяк 14 лет держал в плену и насиловал девушку: подробности страшной истории в Челябинске (фото)

Маньяк-убийца из Челябинска 14 лет удерживал девушку в плену, о чем расскзала потерпевшая.

Ужасная история случилась в Челябинске, которая потрясла даже привикших к жестокости россиян. Появились подробности о челябинском маньяке, который 14 лет держал в плену заложницу и убил вторую пленницу гвоздодёром: соседи сообщили, что он мог убить своего отца и жену.

Фото: Владимир Чискидов, подозреваемый из Челябинска

"Житель посёлка Смолино Челябинской области рассказал, что хоть и бывал в гостях у матери похитителя девушки, но ни разу не видел ни её сына, ни пленницы. По его словам, мать просила не шуметь, ссылаясь на то, что "молодые спят", пишет Ньюсач/Двач.

Жительница Челябинска сбежала от маньяка спустя 14 лет — в момент похищения девушке было 19. Катя познакомилась с 37-летним Владимиром в 2009 году на железнодорожном городском вокзале, мужчина предложил выпить, после чего пригласил девушку к нему домой в посёлок Смолино. Последующие годы злоумышленник не отпускал свою жертву: угрожал ножом, дверь закрывал на навесной замок, на окна установил решетки. Девушку постоянно насиловал.

Дом, в котором Владимир Чискидов 14 лет удерживал пленницу Екатерину

Сбежать пострадавшая смогла по воле случая. Накануне побега потерпевшей маньяк в очередной раз сильно напился. В неадекватном состоянии из-за обострившегося психического заболевания хозяина дома "скорой" доставили в психиатрическую лечебницу. Обнаружив, что дверь не заперта, жертва челябинского маньяка смогла убежать к своей родной сестре, которая все эти годы жила совсем рядом с местом заточения родственницы. Именно сестра — единственный человек, кто пытался искать пленницу. Когда Катя пропала, она писала заявления в полицию и даже несколько раз ездила на опознания. В конечном итоге женщина опустила руки, смирившись с тем, что сестра пропала без вести.

Прибежавшая к сестре Екатерина была в болезненном состоянии — не могла ничего толком объяснить, только рыдала и кричала. Женщина узнала всю жуткую историю из новостей. Сейчас с обеими женщинами работают следователи.

Жизнь потерпевшей складывалась несладко с детства: отец Кати умер ещё до её рождения, мать скончалась, когда та была ребёнком. Врождённая косолапость сделала из девочки инвалида: она хромала и ей требовалась специальная обувь.

Фото жертвы маньяка по имени Екатерина до ее пленения

Помещение, в котором Владимир Чискидов удерживал Екатерину 14 лет

Сбежавшая из плена Катя рассказала о другой узнице, которую Владимир Чискидов убил ещё в 2010 году. Женщине было около 30 лет и звали её Оксана. Причиной убийства стала ссора, после которой маньяк несколько раз ударил жертву ножом, а потом добил гвоздодёром. Тело он попытался сжечь, а когда не получилось — закопал на заднем дворе своего дома .

Местная жительница Наталья рассказала, что Чискидов выходил на улицу только ночью, чтобы якобы поработать на участке.

"Два года назад у маньяка умер отец. Говорили, что он поскользнулся. А около семи лет назад скончалась и жена Чискидова — по официальной версии, выпала из окна. Но теперь мы понимаем, что на самом деле, наверное, не поскользнулся, а он его убил… И жену он тоже убил. Что она не из окна выпала. Он, наверное, её скинул", — говорит соседка.

Мать-пенсионерка, проживающпя в том же доме, якобы ничего не знала об убийстве, а пленницу считала сожительницей Владимира.

СК завёл уголовное дело по статье о похищении.

Как сообщал сайт "Телеграф", серийные убийцы из россии часто изъявляют желание отправиться на фронт в Украину.