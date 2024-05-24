В киевском метро мужчина ударил ножом другого пассажира: нетрезвого нападавшего задержали (фото)

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на другого пассажира столичного метрополитена. Нападавший нанес удар ножом в живот пострадавшему.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел на станции метро "Вокзальная".

Как стало известно, мужчина приставал к людям с нецензурной бранью. Один из пассажиров попытался остановить его, что и привело к драке.

Правонарушитель достал нож и ударил парня в живот. На место происшествия вызвали скорую и полицию.

"В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и причинил 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков ", — говорится в сообщении.

Орудие преступления

Полицейские задержали нападавшего на станции метро "Шулявская". Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Херсона. Мужчина не смог объяснить полиции свои противоправные действия.

Правоохранители оперативно задержали нетрезвого мужчину

"Следователи управления полиции в метрополитене сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ", — отмечают правоохранители.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Правонарушителя привлекут к уголовной ответственности

Напоминаем, на днях в Киеве двое водителей устроили потасовку. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.

Очевидцы конфликта поделились коротким видео с места происшествия в соцсети. На записи можно увидеть, как водителя безжалостно бьют друг друга.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве отец издевался над дочерью в присутствии малолетних внуков. Святошинская окружная прокуратура направила обвинительный акт в суд.