В киевском метро мужчина ударил ножом другого пассажира: нетрезвого нападавшего задержали (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы
В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на другого пассажира столичного метрополитена. Нападавший нанес удар ножом в живот пострадавшему.
Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел на станции метро "Вокзальная".
Как стало известно, мужчина приставал к людям с нецензурной бранью. Один из пассажиров попытался остановить его, что и привело к драке.
Правонарушитель достал нож и ударил парня в живот. На место происшествия вызвали скорую и полицию.
"В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и причинил 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков ", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали нападавшего на станции метро "Шулявская". Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Херсона. Мужчина не смог объяснить полиции свои противоправные действия.
"Следователи управления полиции в метрополитене сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ", — отмечают правоохранители.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напоминаем, на днях в Киеве двое водителей устроили потасовку. Мужчины остановили свои автомобили и начали выяснять отношения прямо на проезжей части.
Очевидцы конфликта поделились коротким видео с места происшествия в соцсети. На записи можно увидеть, как водителя безжалостно бьют друг друга.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве отец издевался над дочерью в присутствии малолетних внуков. Святошинская окружная прокуратура направила обвинительный акт в суд.