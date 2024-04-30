Девочка не прожила и двух месяцев: в Луцке 19-летняя мать заморила голодом младенца (видео)

Ребенок родился полностью здоровым

В Луцке из-за умышленных действий матери умер младенец. Девочка не прожила и двух месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области. Следствие установило, что родив здоровую дочь в январе 2024 года, мать умышленно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку.

В прокуратуре отметили, что из-за этого младенец умер. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка вызвало недостаточное питание.

В прокуратуре сообщили, что 19-летней жительнице Луцка сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как сообщило информационное агентство Волынские Новости, трагедия произошла в Луцке 14 марта на улице Даниила Галицкого. Тогда на место вызова приехала скорая помощь, однако спасти малыша не удалось – девочка уже не дышала.

По словам отца ребенка, в тот день он, как всегда, пошел на работу, на рынок, а впоследствии ему позвонила жена и сказала, что ребенок не дышит. В больнице, где стоял на учете ребенок, уверяют, что девочка родилась здоровой. Ребенок был на грудном кормлении.

"На первом приеме девочка тоже была здорова Родителей полностью проконсультировали по уходу за младенцем, предоставили контактные данные врача", — сказала заместитель медицинского директора Руслана Заяц.

Похоронили девочку в селе Самары Ковельского района. Там проживает бабушка девочки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве молодая мать избила свою 4-летнюю дочь. В полицию об инциденте сообщила 30-летняя родственница семьи.