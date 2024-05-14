"Работают в пользу врага": в ОК "Юг" отреагировали на публикацию видео избиения одесситки

В ВСУ заинтересовались тем, в чьих интересах была сделана запись

Информация об избиении в Одессе девушки якобы сотрудником ТЦК с костылями вызвала скандал в сети. Поэтому отреагировать на сообщение решили в оперативном командовании "Юг".

В сообщении, обнародованном в соцсетях ОК "Юг" отмечается, что его руководство уже обратилось к правоохранителям. Там поинтересовались вопросом о том, в чьих интересах были сделаны эти видео.

"Руководство оперативного командования "Юг" обратилось в правоохранительные органы с целью установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены", — говорится в сообщении.

Там отметили, что распространение подобных материалов в сети работает на пользу россиянам, направлены на подрыв мобилизации и дискредитацию военных в ТЦК.

"Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в нашем регионе", — сообщает ОК "Юг".

Как сообщалось ранее, одесситка ранее сообщила, что она вместе с компанией обратилась к полицейским из-за другого правонарушения, после чего в отделение прибыли якобы люди из ТЦК, которые забрали одного из парней. По ее словам, она начала снимать автобус, в который запихали ее друга, после чего один из людей в форме побил ее костылем.

Полицейские же сообщили, что пытались с ней связаться, но она не отвечает на звонки и заявление в полицию не подавала. Мало того, правоохранители сообщили, что именно ее и группу доставили в участок для составления админпротокола из-за нападения на таксиста. Там она якобы вела себя агрессивно, лезла в драку с полицейскими и разбила окно на КПП, кроме того там отметили, что она ранее была судима за воровство. Сообщение об избиении появилось уже на следующий день.

В настоящее время правоохранители вместе с Минобороны ведут расследование факта нападения на женщину.