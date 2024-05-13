Гидрокостюм не помог: из Тисы вытащили нового утопленника, какой он по счету (видео)

Мужчина расплатился жизнью за попытку незаконно пересечь границу

Недавно Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщала, что в Тисе утонули 28 мужчин с начала полномасштабной войны, а теперь стало известно о 29-й жертве. Ею стал 42-летний житель Закарпатья.

Пограничники заметили, что тело мужчины в гидрокостюме несет течение возле границы с Венгрией. Утопленника вытащили на берег и сообщили в полицию о трагическом инциденте, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"На границе с Венгрией пограничники обнаружили в реке тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением. Его вытащили на берег и вызвали полицию. Установлено, что погибший 42-летний житель Закарпатья. Это уже 29-й трагический случай, зафиксированный при попытке пересечения границы Тисой", ― пишет пресс-служба.

Из Тисы вытащили тело утопленника: фото и видео

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что всего в Тисе с начала большой войны утонули 28 мужчин. Это граждане мобилизационного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу в Венгрию или Румынию. Таким образом мужчины хотели уклониться от мобилизации.

Еще семеро погибли вблизи реки. Их тела были найдены неподалеку. Тиса является горной рекой, рядом — труднодоступная горная местность, которую не каждый сможет преодолеть, даже имея хорошую физическую подготовку.

Ранее "Телеграф" писал, чем опасна река Тиса. Эксперты объяснили, почему мужчины гибнут в водоеме. Дело не только в холодной воде.